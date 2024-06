MotoGP e F1 oggi in tv: orari prove libere e qualifiche Sprint 28 maggio, streaming, programma TV8 e Sky

Comincia quest’oggi, venerdì 28 giugno, un weekend estremamente intenso per il motorsport con protagonisti contemporaneamente la Formula Uno ed il Motomondiale. Partiamo dalla massima categoria automobilistica internazionale, di scena al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2024 per l’undicesimo round della stagione.

Ferrari punta al riscatto dopo due gare consecutive senza podi, ma al momento i punti di riferimento sono la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Grande curiosità anche per il ritorno della MotoGP ad Assen per il GP d’Olanda dopo quasi un mese di pausa, in cui è scoppiata una vera rivoluzione di mercato, con Francesco Bagnaia che prosegue il suo tentativo di rimonta in campionato sul leader Jorge Martin.

Tutte le sessioni odierne della MotoGP ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (streaming su Sky Go e Now), mentre per quanto riguarda la Formula 1 in Austria entrambi i turni saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (Sprint Qualifying anche in chiaro su TV8) con streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’attività in pista di MotoGP e F1 con aggiornamenti in tempo reale.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

Venerdì 28 giugno

Ore 9.00 Moto3, Prove libere 1 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 Moto2, Prove libere 1 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.45 MotoGP, Prove libere 1 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.30 F1, Prove libere 1 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 13.15 Moto3, Prove libere 2 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.05 Moto2, Prove libere 2 ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 MotoGP, Pre-qualifiche ad Assen (Olanda) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 16.30 F1, Qualifiche Sprint a Spielberg (Austria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1 E MOTOMONDIALE OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la F1 Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (le qualifiche Sprint anche in chiaro su TV8), per il Motomondiale Sky Sport MotoGP (su Sky Sport Uno tutte le sessioni odierne tranne la FP2 di Moto3).

Diretta streaming: Sky Go e Now; tv8.it per le qualifiche sprint di F1.

Diretta Live testuale: OA Sport.