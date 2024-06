MotoGP, Ducati dominanti nel warm-up di Assen: 8 nelle prime 9 posizioni! Svetta Di Giannantonio, Bagnaia 4°

Fabio Di Giannantonio chiude al comando il warm-up del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen la cosiddetta “Università delle moto” abbiamo assistito ad un turno che ha dato conferme ai piloti. La maggiore incognita, al momento, è rappresentato dal meteo. Rispetto ai due giorni precedenti, infatti, le nuvole sono aumentate e le temperature rimangono più fresche. Ad ogni modo la Ducati domina la scena con 8 moto nelle prime 9 posizioni.

Il miglior tempo del turno mattutino porta la firma di Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) con il tempo di 1:32.309 con appena 4 millesimi di vantaggio su Marc Marquez (Ducati Gresini) in 1:32.313. mentre è terzo a 16 millesimi Maverick Vinales (Aprilia) in 1:32.325. I distacchi sono minimi, come confermato dal quarto crono di Francesco Bagnaia (Ducati Factory) in 1:32.359 a 50 millesimi.

Quinta posizione per Jorge Martin (Ducati Pramac) a 186 millesimi di distacco, sesta per Enea Bastianini (Ducati Factory) a 198, quindi settimo Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) a 213. Ottavo Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 369 millesimi da Di Giannantonio, quindi nono Alex Marquez (Ducati Gresini) a 466, mentre chiude la top10 Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 468, subito davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) a 501.

Non ha partecipato al warm-up, e non prenderà parte nemmeno alla gara, invece, Aleix Espargarò. Lo spagnolo non ha recuperato dopo la brutta caduta di ieri nel corso dell’ultimo giro.