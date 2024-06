MotoGP, Davide Tardozzi: “Martin avrà quello che gli serve per vincere il Mondiale, spero vinca Bagnaia”

Il mercato nel Mondiale della MotoGP è impazzito nelle ultime settimane. Il gioco del domino l’ha fatto scattare la Ducati con i vari movimenti interni: al fianco di Francesco Bagnaia è stato scelto Marc Marquez come seconda guida nel Team Factory, decisione che ha liberato di fatto Jorge Martin che si è accordato in una notte con l’Aprilia e con Massimo Rivola.

Il Mondiale 2024 però è ancora lungo e Martinator, pilota della Ducati del Team Pramac, è in testa alla classifica. In tanti hanno supposto di un possibile “boicottaggio” da parte della Ducati nei confronti del vice-campione in carica, ma a spegnere ogni tipo di polemica ci ha pensato il team manager della Ducati, Davide Tardozzi.

Queste le sue parole a CycleWorld: “Gigi Dall’Igna lo ha detto con chiarezza e lo ribadisco: Martin avrà tutto ciò che gli serve per vincere, com’è stato sinora. Avrà tutto per lottare per il titolo. La Ducati si è messa in una situazione difficile, con il mondiale conteso tra Martin, Bagnaia e Marquez. E anche Bastianini non è da escludere dalla contesa“.

Tardozzi ha concluso sulla scelta di Marquez: “La scelta Ducati è stata fatta in base ai risultati, al valore dei piloti e dalle possibilità future. Non è stata condizionata da quel che ha detto Marquez. La stagione comunque è ancora molto lunga. Martin è in testa e Pecco ha dimostrato quanto sia forte. Ha il numero 1 sulla carena e speriamo possa confermarlo per la terza volta”.