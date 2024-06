MotoGP, Bastianini: così non basta. Grandi rimonte, ma qualifiche e Sprint Race…

Un’altra giornata trionfale per la Ducati nel Gran Premio d’Olanda ad Assen e in particolare per Francesco Bagnaia, che ha trionfato senza nessuna discussione nell’università della MotoGP, con una gara senza nessun errore e con un ritmo eccezionale, non lasciando scampo a Jorge Martin e a tutti gli avversari.

A raggiungere il podio è stato anche Enea Bastianini con la Ducati Factory, con una terza posizione che lascia ancora un retrogusto amaro. Infatti il riminese si è esibito in una straordinaria rimonta dall’undicesima posizione fino alla terza, ma lascia un punto interrogativo su quello che è stato il rendimento nel resto del weekend, in cui non si sono messe le condizioni per poter fare qualcosa in più.

Tutto scaturisce dalla qualifica, in cui è arrivato un deludente undicesimo tempo, sicuramente non all’altezza per la moto che ha fra le mani e non sufficiente per impostare un fine settimana al vertice. La Sprint Race è stata positiva con la rimonta fino alla quarta posizione e lo stesso la gara, ma con una posizione così deficitaria è il massimo che si può ottenere.

Proprio qualifiche e Sprint Race sono state le zavorre principali per il pilota Ducati in questa stagione: la caduta al Mugello nella gara corta, un altro undicesimo posto in qualifica a Barcellona e il decimo in Francia, solo per citare gli episodi più recenti. Zavorre che lo portano ad essere quarto nella classifica piloti a 64 punti da Martin, quando basterebbe un rendimento migliore al sabato per avere almeno una trentina di punti in più.