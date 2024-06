MotoGP, Aleix Espargarò salta il GP d’Olanda. Frattura alla mano dopo la caduta di ieri

Aleix Espargarò non sarà al via del Gran Premio d’Olanda che prenderà il via oggi alle ore 14.00. L’ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, quindi, non vedrà sullo schieramento di partenza il pilota del team Aprilia che ha pagato a carissimo prezzo quanto accaduto nella Sprint Race di ieri.

Cos’è successo esattamente? Nel corso dell’ultimo giro della gara su distanza ridotta, lo spagnolo è caduto rovinosamente in curva 15 (l’ultima prima della chicane conclusiva) finendo fuori traiettoria e venendo poi catapultato nella ghiaia olandese. Scivolata a circa 200 kmh di velocità che ha lasciato strascichi pesanti.

Aleix Espargarò si è, infatti, fratturato la mano destra negli impatti con la ghiaia e ha dovuto rinunciare alla gara odierna. Dopo aver saltato anche il warm-up di questa mattina, quindi, il portacolori del team Aprilia sarà out anche nella gara lunga. Ecco il suo messaggio rilasciato sui social: “Sfortunatamente non potrò gareggiare oggi, la frattura alla mano destra è troppo dolorosa. Farò di tutto nei prossimi giorni per recuperare in tempo in vista del fine settimana del Gran Premio di Germania”.

Sarà davvero una corsa contro il tempo per il nativo di Granollers. Il Gran Premio di Germania sul tracciato del Sachsenring si disputerà già nel corso del prossimo weekend, quello che precederà le vacanze estive. Avrà senso forzare i tempi? Forse, per un pilota non implicato nella battaglia per il titolo, avrebbe più senso attendere il ritorno in pista di Silverstone del 2-4 agosto per permettere alla mano destra di recuperare al 100%.