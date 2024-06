Motocross, la battaglia per il titolo tra Jorge Prado e Tim Gajser si trasferisce a Kegums con il GP di Lettonia

La splendida stagione del Mondiale di motocross 2024 prosegue senza soluzioni di continuità. Dopo la tappa in terra teutonica di Teutschenthal il Circus si sposta verso est per il Gran Premio di Lettonia, nono appuntamento del Mondiale MXGP.

Stiamo vivendo un campionato davvero elettrizzante e il tracciato di Kegums ci regalerà l’ennesimo capitolo dell’avvincente duello tra Jorge Prado e Tim Gajser. I due rivali stanno battagliando ad altissimo livello e la corsa verso il titolo sta cambiando padrone gara dopo gara.

La doppietta del pilota spagnolo a Teutschenthal lo ha rimesso in vetta alla classifica generale con 402 punti e 2 lunghezze di margine sullo sloveno della Honda. Gli inseguitori ormai sono lontani. Jeffrey Herlings è terzo con 336 punti (-66 dalla vetta) e Romain Febvre con 327 dopo l’infortunio della tappa tedesca.

Ora, quindi, tutto sarà rimesso in bilico in Lettonia. L’appuntamento Baltico precede quello di Maggiora per il Gran Premio d’Italia, prima della trasferta indonesiana con la doppietta di Lombok. Entriamo ufficialmente nel vivo del campionato. Kegums metterà in palio 60 punti pesantissimi che potrebbero indirizzare il duello Prado-Gajser.