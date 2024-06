Motocross, GP Lettonia 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 7-9 maggio a Kegums

Prosegue senza soluzione di continuità il Mondiale 2024 di motocross. Dopo il fine settimana appena trascorso in Germania la carovana si sposterà infatti questo weekend a Kegums, città che ospiterà l’ottava tappa della rassegna dedicata alla classe MXGP ed MX2.

Si tratterà d uno snodo molto importante in ottica classifica. In Mx2 infatti la doppietta segnata da Lucas Coenen in terra teutonica ha leggermente cambiato la graduatoria a livello di distanze: al comando infatti c’è sempre Kay de Wolf con 396 punti, tallonato appunto da Coenen, adesso a quota 337 davanti a Simon Laengenfelder con 333, Liam Everts con 304 ed Andrea Adamo, quinto a 299.

Nella classe regina invece il dominio di Jorge Prado ha permesso all’iberico di scavalcare in classifica Tim Gajser, come dimostrano i 402 punti in classifica (contro 400). Al terzo posto c’è invece Jeffrey Herlings con 336 precedendo Romain Febvre, rimasto vittima di un infortunio in gara-1.

Di seguito il programma del GP di Lettonia. Le gare saranno coperte dai canali lineari di Eurosport (palinsesto in aggiornamento) oltre che in streaming su Discovery+ e su RAI Play (possibile trasmissione in diretta anche su RAI Sport HD). OA Sport vi offrirà la diretta live testuale solo per le gare della MXGP.

CALENDARIO GP LETTONIA2024 MOTOCROSS (ORARI ITALIANI)

Venerdì 7 giugno

Prove libere

Sabato 8 giugno

15:25 Qualifying Race MX2

16:10 Qualifying Race MXGP

Domenica 9 giugno

12:05 Gara-1 MX2

13:05 Gara-2 MXGP

15:00 Gara-2 MX2

16:00 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP LETTONIA MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Eurosport 2 HD (per gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

Diretta streaming: su mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: su OA Sport, solo per le gare della MXGP.