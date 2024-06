MX2, Lucas Coenen centra la doppietta e fa suo il GP di Germania. Kay de Wolf sempre in vetta alla generale

Lucas Coenen completa l’opera. Il belga, infatti, si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale MX2 2024, andando a conquistare il round complessivo. Dopo aver vinto già la prima manche sul tracciato di Teutschenthal il pilota della Husqvarna ha completato l’opera precedendo l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) per 9.5 secondi, mentre è terzo il tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) a 11.1

Quarta posizione per il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 12.8, quinta per l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 26.3, mentre è sesto il nostro Andrea Adamo (KTM) a 42.9. Settima posizione per il belga Liam Everts (KTM) a 59.0, ottava per il nostro Ferruccio Zanchi (Honda) a 1:09, quindi nono lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) a 1:14 che precede il belga Sacha Coenen (KTM) a 1:15. Dopo una gara sempre nella top10, chiude 21° Morgan Bennati (Kawasaki) a un giro.

A questo punto la classifica generale vede al comando sempre Kay de Wolf, ma l’olandese (a quota 396 punti) vede avvicinarsi leggermente Lucas Coenen che si trova ora a 337 punti. Terza posizione per Simon Laengenfelder con 333, quarto Liam Everts con 304 davanti a Andrea Adamo con 299.

ORDINE DI ARRIVO GARA-2 GP GERMANIA 2024 MX2

1 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 35:45.714 18 0:00.000 0:00.000 1:54.358 5 50.053

2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:55.219 18 0:09.505 0:09.505 1:54.962 4 49.79

3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:56.893 18 0:11.179 0:01.674 1:55.024 10 49.764

4 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 35:58.580 18 0:12.866 0:01.687 1:55.460 5 49.576

5 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:12.081 18 0:26.367 0:13.501 1:56.414 8 49.169

6 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 36:28.616 18 0:42.902 0:16.535 1:55.037 5 49.758

7 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:44.741 18 0:59.027 0:16.125 1:56.330 5 49.205

8 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Honda 36:55.437 18 1:09.723 0:10.696 1:56.346 4 49.198

9 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 37:00.046 18 1:14.332 0:04.609 1:57.372 5 48.768

10 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 37:01.596 18 1:15.882 0:01.550 1:56.238 5 49.244

11 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Fantic 37:03.857 18 1:18.143 0:02.261 1:57.810 3 48.587

12 22 Braceras, David ESP RFME Fantic 37:04.895 18 1:19.181 0:01.038 1:58.098 4 48.468

13 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM Kawasaki 37:14.717 18 1:29.003 0:09.822 1:58.737 6 48.207

14 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 37:24.479 18 1:38.765 0:09.762 1:58.879 4 48.15

15 579 Bruce, Bobby GBR ACU Kawasaki 37:25.288 18 1:39.574 0:00.809 1:59.111 3 48.056

16 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 37:26.677 18 1:40.963 0:01.389 1:58.950 7 48.121

17 484 Kooiker, Dave NED KNMV KTM 35:52.444 17 1 lap 1 lap 2:00.972 4 47.317

18 470 Koenig, Peter GER DMSB KTM 35:54.518 17 1 lap 0:02.074 2:00.787 6 47.389

19 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 36:09.452 17 1 lap 0:14.934 2:01.913 3 46.952

20 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS 36:09.696 17 1 lap 0:00.244 2:00.265 4 47.595

21 171 Bennati, Morgan ITA FMI Kawasaki 36:29.330 17 1 lap 0:19.634 2:02.626 5 46.679

22 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 36:30.598 17 1 lap 0:01.268 2:01.409 3 47.146

23 338 Olsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:34.888 17 1 lap 0:04.290 2:02.742 6 46.634

24 42 Rainio, Sampo FIN SML KTM 36:38.242 17 1 lap 0:03.354 2:01.160 3 47.243

25 511 Krug, Jan GER DMSB Husqvarna 36:54.229 17 1 lap 0:15.987 2:01.120 3 47.259

26 155 Schröder, Tom GER DMSB GASGAS 37:23.907 17 1 lap 0:29.678 2:02.226 3 46.831

27 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda 37:26.348 17 1 lap 0:02.441 2:01.602 3 47.072

28 114 Vennekens, Nicolas BEL FMB GASGAS 37:54.123 17 1 lap 0:27.775 2:06.517 8 45.243

29 451 Mikula, Julius CZE ACCR KTM 8:56.443 4 14 laps 13 laps 1:59.072 4 48.072