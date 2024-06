Moto3: Veijer svetta nella FP1 ad Assen. Due italiani in top 14, male Alonso

Un ottimo Collin Veijer ha segnato il tempo più veloce in occasione delle FP1, secondo segmento di prove libere valide per il GP d’Olanda, ottava tappa del Mondiale 2024 di Moto3. Il pilota in forza alla Liqui Moly Husqvarna è apparso molto veloce nel circuito di Assen, migliorando non poco le prestazioni della mattina con il nuovo record della pista.

Nello specifico il centauro ha segnato un crono di 1:40.259, regolando di +0.294 le MT – Helmetes di Ryusei Yamanaka e di Ivan Ortolà, quest’ultimo abile a rimanere ai vertici dopo il miglior tempo della FP raccogliendo un gap di +0.310 rispetto al primo classificato.

Da menzionare poi Adrian Fernandez (Leopard Racing), quarto con +0.344 piazzandosi davanti a Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), quinto con +0.367, Angel Piqueras (Leopard Racing), sesto con +0.429, Joel Kelso (BOE Motorsports), settimo con +0.530 e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), miglior italiano piazzatosi all’ottavo posto con +0.606. Turno difficile invece quello dell’attuale leader della classifica piloti, David Alonso (CFMOTO Aspar Team), artefice di due cadute che hanno non poco compromesso la sua sessione, piazzandosi al nono posto con un gap di +0.645. Non è andata meglio a Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), decimo a +0.648.

In salita la strada per gli altri italiani eccezion fatta per Stefano Nepa (MTA Team), quattordicesimo a +0.867; Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) è diciassettesimo con +1.277; seguono Riccardo Rossi (CIP Green Power), diciottesimo a +1.428, Matteo Bertelle (Koprocon Rivacold Snipers Team), diciannovesimo a +1.447 e Nicola Carraro (MTA Team), ventesimo a +1.448.