Moto2, Fermin Aldeguer centra la pole ad Assen davanti a Ogura e Garcia. 7° Arbolino, 10° Vietti

La sveglia che ci voleva per Fermin Aldeguer! Dopo diverse gare opache e al di sotto delle attese, il futuro pilota Ducati in MotoGP ha risposto nel migliore dei modi e ha messo a segno la pole position del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato di Assen Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) ha stampato un clamoroso 1:35.269 con un margine di 230 millesimi sul giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) mentre completa la prima fila il leader della classifica generale, Sergio Garcia (Boscoscuro MT), con un distacco di 354 millesimi.

Quarta posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 371 millesimi, con un tempo ottenuto proprio sotto la bandiera a scacchi, quindi quinto il suo connazionale Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 476 davanti all’ennesimo spagnolo Albert Arenas (Kalex Gresini) a 555. Settimo il primo degli italiani Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 604 millesimi dalla vetta, davanti al brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) ottavo a 632, quindi nono il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 714, mentre completa la top 10 il nostro Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 777.

Chiude in 11a posizione l’australiano Senna Agius (Kalex Liqui Moly) a 861 millesimi, davanti allo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) 12° a 870, quindi 13° Aron Canet (Kalex Fantic) a 888, mentre è 14° l’olandese Zonta van den Goorbergh (Kalex RW) a 894.Scatterà, invece, dalla 19a casella della griglia, Dennis Foggia (Kalex Italtrans).

A questo punto la classe più leggera si concentra sulla giornata di domani, con la gara che, come tradizione, prenderà il via alle ore 12.15 con la pesante assenza dell’infortunato Joe Roberts che potrebbe dare modo a Sergio Garcia di andare in fuga.