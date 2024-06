Moto2: Alonso Lopez svetta nella FP2 al Mugello. Grande sessione per Vietti e Pasini

Dopo David Alonso, anche Alonso Lopez. Il pilota spagnolo ha firmato il record della pista in occasione della FP2 valida per il GP d’Italia, settima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2. Una situazione tuttavia decisamente diversa rispetto alla classe leggera in quanto, al contrario del colombiano unico uomo al comando, i primi venti centauri si trovano tutti raccolti in un fazzoletto.

Ma andiamo con odine. Lopez, in sella alla sua Speed Up, è sceso sotto la soglia del minuto e cinquanta secondi, segnando un crono di 1:49.926, regolando di poco più di due decimi il compagno di scuderia Fermin Aldeguer, secondo con +0.220 davanti alle MT Helmets di Ai Ogura, terzo con +0.220, e del leader della classifica piloti Sergio Garcia, quarto a +0.331.

Prestazione importante poi per Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), quinto classificato con un ritardo di +0.345 precedendo Manuel Gonazelz (QJMOTOR Gresini Moto2), sesto a +0.362, e il numero 2 del Mondiale Joe Roberts (Only Fans American Racing Team), settimo a +0.406.

Applausi a scena aperta poi per Mattia Pasini (SeepUP Racing), ottavo a +0.586. Nei primi 14 anche Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), dodicesimo a +0.711. Niente da fare invece per Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), solo diciottesimo a +0.916.