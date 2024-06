Moto2, la tappa di Assen come spartiacque della stagione: sarà corsa a due o i giochi si riapriranno?

Dopo una lunga pausa (dovuta anche alla cancellazione del Gran Premio del Kazakistan) torna finalmente in azione il Motomondiale 2024. Ci eravamo lasciati al Mugello e ora si torna in azione in un altro dei templi della velocità, ovvero Assen, sede del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento della stagione in Moto2.

La classe mediana si prepara per una nuova tappa di capitale importanza per cercare di capire da che parte potrà andare questa stagione: sarà una corsa a 2, oppure la questione legata al titolo comprenderà un numero maggiore di piloti? Per il momento questa domanda non è ancora stata sciolta e, di pari passo, la classifica sta lasciando aperte tutte le strade.

Al comando della graduatoria generale della Moto2 troviamo Sergio Garcia (vincitore ad Austin e Le Mans) con 122 punti e 7 lunghezze di vantaggio su Joe Roberts (vincitore al Mugello). Terza posizione con 99 punti per Ai Ogura, quarta per Alonso Lopez con 79, quinta per Manuel Gonzalez con 66 mentre è solamente sesto con 63 Fermin Aldeguer davanti ad Aron Canet che prova la risalita.

In casa Italia, invece, si cerca ancora la giusta rotta. Il migliore dei nostri rimane Celestino Vietti, decimo con 38 punti, e un settimo posto al Mugello che potrebbe dare nuova fiducia. Continuano invece le difficoltà di Tony Arbolino che è 13° con 33 punti e tre soli arrivi dentro la top10. Ancora più indietro, infine, Dennis Foggia ventesimo nella generale con 10 punti.