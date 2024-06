Meeting Turku atletica 2024 oggi in tv: calendario 18 giugno, orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 18 giugno (dalle ore 16.00) va in scena il Meeting di Turku, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). La grande atletica torna in scena ai massimi livelli dopo gli Europei, appuntamento in Finlandia per i tradizionali Paavo Nurmi Games dove ci saranno diversi italiani in gara, pronti a mettersi nuovamente in mostra dopo gli eccellenti risultati ottenuti durante la recente rassegna continentale.

Marcell Jacobs vuole regalare emozioni, dopo aver conquistato la medaglia d’oro a Roma. Il Campione Olimpico dei 100 metri cercherà di migliorare il 10.02 corso nella capitale, provando a scendere sotto il muro dei dieci secondi come non riesce a fare da due anni e dimostrare ulteriormente di essere sulla strada giusta in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si rinnoverà la sfida vista dieci giorni fa agli Europei, quando il bresciano ebbe la meglio sullo scatenato Chituru Ali (10.05) per una grande doppietta azzurra. Anche il velocista comasco, quarto italiano di sempre sul rettilineo, proverà ad abbassare ulteriormente il personale e magari a diventare il terzo italiano a scendere sotto il muro. Saranno stimolati dal canadese Andre De Grasse e dal ghanese Benjamin Azamati.

Sara Fantini tornerà in gara dopo aver trionfato agli Europei nel lancio del martello: l’emiliana troverà sul suo cammino la canadese campionessa del mondo Camryn Rogers e la primatista del mondo Anita Wlodarczyk battuta nella città eterna. A Turku gareggeranno anche altri cinque italiani, tutti reduci dagli Europei: Osama Zoghlami e Yassin Bouih sui 3000 siepi, Linda Olivieri sui 400 ostacoli, Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Dariya Derkach nel salto triplo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Turku, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.30, in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 17.30, in diretta live testuale su OA Sport in versione integrale su OA Sport (dalle ore 16.00). Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MEETING TURKU OGGI

Martedì 18 giugno

16.00 Salto in alto femminile

16.05 Lancio del martello femminile

16.10 400 ostacoli maschile

16.18 400 ostacoli femminile

17.20 100 metri maschile, prima batteria (con Ali)

17.27 100 metri maschile, seconda batteria (con Jacobs)

17.30 Salto triplo femminile

17.36 800 metri femminile

17.44 1500 metri maschile

17.58 110 ostacoli, batterie

18.15 Tiro del giavellotto maschile

18.16 100 ostacoli femminile, batterie

18.32 100 metri maschile, finale

18.40 800 metri maschile

18.50 3000 siepi maschile

19.10 110 ostacoli, finale

19.20 100 ostacoli, finale

PROGRAMMA MEETING TURKU: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 17.30, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 16.00.

ITALIANI IN GARA OGGI MEETING TURKU

100 metri (maschile): Marcell Jacobs, Chituru Ali.

Lancio del martello (femminile): Sara Fantini.

3000 siepi (maschile): Osama Zoghlami, Yassin Bouih.

400 ostacoli (femminile): Linda Olivieri.

Salto con l’asta (femminile): Elisa Molinarolo.

Salto triplo (femminile): Darya Derkach.