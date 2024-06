Matteo Melluzzo assolve i giudici: “Siamo umani, possono sbagliare. Ci vediamo in staffetta, sto bene”

Matteo Melluzzo ha voluto assolvere i giudici per l’errore commesso ieri sera durante le semifinali dei 100 metri agli Europei di atletica leggera. Il velocista siciliano ha dimostrato grandissima sportività attraverso un post pubblicato sui suoi profili social: “Grazie per l’immenso sostegno che ho ricevuto prima ma sopratutto dopo la gara. Come sbagliamo noi atleti possono anche sbagliare i giudici, siamo umani. Oggi non mi voglio soffermare su questo, ma bensì sul fatto che finalmente sono felice, adesso so davvero quanto valgo, sono consapevole delle potenzialità che ho, e che per la maglia azzurra darò sempre il 110% anche quando le energie fisiche e mentali non ci sono più“.

Nella prima semifinale, infatti, Matteo Melluzzo aveva corso in 10.12 (ufficioso, apparso sui cronometri ma non ratificato): sarebbe stato il suo personale di un centesimo e avrebbe staccato il biglietto per l’atto conclusivo, ma la sua prestazione non è stata valida. L’austriaco Markus Fuchs aveva commesso partenza falsa, ma lo sparo della segnalazione non si era sentito nitidamente e diversi atleti, tra cui il nostro portacolori, erano giunti al traguardo.

Al recupero c’era stata ancora una partenza falsa. Al terzo start effettivo Matteo Melluzzo si è rialzato a metà per un affatticamento. Proprio sul presunto infortunio ha dichiarato: “Grazie davvero a tutti, ho ricevuto una miriade di messaggi, sopratutto di sostegno e preoccupazione per la mia salute, volevo rassicurare tutti, ho avuto solo un affaticamento che mi ha portato a non completare la gara ma sto bene“.

L’azzurro ha poi concluso: “Grazie alla mia famiglia che oggi era presente allo stadio e sopratutto è presente ogni giorno nella mia vita, grazie a tutta la città di Siracusa, mi avete seguito in tantissimi e la prossima volta porteremo la città dove merita di stare, e Grazie di vero cuore a tutti gli italiani che mi hanno sostenuto, e che continueranno a fare il tifo per questa fantastica squadra. Ci vediamo in pista giorno 11 con la staffetta, a presto!“.

POST MATTEO MELLUZZO