Massimo Stano prosegue il recupero: “Mi sto riprendendo”. La Torre: “Sulla linea di partenza delle Olimpiadi”

Massimo Stano prosegue la propria attività di recupero dall’infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso 21 aprile ai Mondiali a squadre di marcia. Il Campione Olimpico della 20 km di marcia si è sottoposto a una sessione di test con l’AlterG ANTI, treadmill antigravitazionale a tecnologia pneumatica con la funzionalità di dosare in maniera uniforme e confortevole una forza di sollevamento al corpo dell’atleta e diminuire l’impatto su articolazioni e muscoli durante il gesto sportivo specifico della marcia.

Il fuoriclasse pugliese ha analizzato il momento attraverso i canali del Coni: “Sono sempre stato ottimista. Il giorno dopo l’infortunio mi sono predisposto al recupero. Mi sento bene: chiaramente sono un po’ indietro con la preparazione e purtroppo salterò l’Europeo di Roma, però posso dire che mi sto riprendendo. Da due settimane lavoro dalle 8 alle 19 al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI: sono molto contento di quello che stiamo facendo, è stato tutto prezioso per accelerare il mio rientro alla marcia“.

Il DT Antonio La Torre ha dichiarato: “Stiamo verificando a che punto del recupero sia arrivato anche fisiologicamente. Dal punto di vista clinico-ortopedico la situazione è decisamente migliorata, ma per poter passare alla strada con velocità di riferimento precise c’è bisogno di questo test a step incrementali al 90% del carico del peso corporeo. Questa macchina toglie gravità e permette di lavorare con forte impegno fisiologico proteggendo in parte la zona lesa. Poi eseguiremo altri test per ricavare dati molto precisi per i prossimi 55 giorni. Possiamo dire di essere alla linea di partenza della gara olimpica”.