Luciano Spalletti: “Spagna più forte: abbiamo creato solo nel finale. Contro la Croazia dobbiamo fare la differenza”

L’Italia ha perso in maniera schiacciante contro la Spagna agli Europei: il risultato di 1-0 è bugiardo, perché le Furie Rosse sono risultate dominanti e soltanto un superbo Gigi Donnarumma ha evitato un passivo più pesante. Gli iberici hanno pressato in maniera incessante, sono stati più veloci e lesti, hanno impostato più gioco

Il CT Luciano Spalletti ha analizzato la serata ai microfoni della Rai: “La differenza l’ha fatta la freschezza, loro lo erano più di noi. Noi abbiamo fatto delle letture errate, è una condizione generale che si è vista. Noi eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare, per ritornare sui retropassaggi, per riguadagnare le posizioni basse. Ci hanno creato problemi dal punto di vista della velocità e delle scelte“.

Il tecnico toscano ha poi proseguito: “Con i cambi siamo riusciti a stare più intensi e abbiamo recuperato più palloni e abbiamo creato delle situazioni che ci potevano portare anche a pareggiarle. Loro sono stati più forti di noi, hanno vinto meritatamente“.

Il Commissario Tecnico si è proiettato verso la partita di lunedì contro la Croazia, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale: “Dipenderà da come ci arriveremo noi. La differenza la facciamo noi con quella che è la possibilità di scelte che abbiamo di giocare la palla, se non abbiamo scelte diventa difficile”.