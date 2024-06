Luciano Spalletti: “Abbiamo sbagliato gol clamorosi, passiamo il turno meritatamente”

L’Italia trova al 98′ il pareggio contro la Croazia con uno splendido tiro a giro di Mattia Zaccagni su assist di Riccardo Calafiori e salva in extremis il secondo posto nel gruppo B alle spalle della Spagna (che ha chiuso a punteggio pieno, con 3 vittorie su 3), qualificandosi agli ottavi di finale degli Europei 2024 in Germania. Gli Azzurri affronteranno la Svizzera a Berlino sabato 29 giugno con in palio un posto ai quarti.

“Ci si crede fino all’ultimo secondo, ci sono dei momenti che diventano clou. Visto che si erano messi dietro, facendo uno scambio sulla trequarti pulito si poteva fare. Abbiamo sbagliato gol clamorosi. Succedono ancora cose illogiche, dobbiamo rimetterci mano. Abbiamo passato il turno meritatamente, poi penseremo alle prossime partite“, le prime parole a caldo di Luciano Spalletti.

“Verso la fine nessuno ci crede più ma i nostri hanno mantenuto la testa lucida, bisogna fargli i complimenti per come hanno gestito una squadra che ha chiuso in maniera così offensiva in campo. Siamo sotto livello come qualità di gioco, se realizziamo poco è perché produciamo poco. Mi aspetto più roba dai miei calciatori perché in alcuni momenti ce lo fanno vedere. La Croazia è una grande squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi gruppo“, prosegue il CT della Nazionale.

“Non siamo mai riusciti a sfruttare quello che tatticamente si poteva fare. Prudenza? Ma quale prudenza? È che bisogna fare di più in qualsiasi momento. Nel primo tempo abbiamo perso dei palloni che non possiamo perdere, che centra la prudenza. Bisogna far meglio delle cose, non c’entra il modulo, bisogna far di più, siamo stati un po’ timidi. Dobbiamo fare di più e dobbiamo essere più puliti in alcune situazioni, sbagliamo cose non da noi“, aggiunge l’allenatore toscano ai microfoni di Sky.