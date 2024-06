Italia all’ultimo respiro! Zaccagni trova il pari al 98’ e porta gli azzurri agli ottavi degli Europei!

L’Italia si complica la vita e rischia grosso, ma riesce a salvarsi in extremis (al 98′) con il gol di Mattia Zaccagni e pareggia 1-1 con la Croazia alla Red Bull Arena di Lipsia ottenendo la qualificazione agli ottavi di finale agli Europei 2024. La Nazionale di Luciano Spalletti chiude così in seconda posizione il gruppo B alle spalle della Spagna e troverà la Svizzera sabato 29 giugno a Berlino nel primo turno a eliminazione diretta della rassegna continentale.

Ritmi molto bassi in avvio di match, anche a causa della tensione per l’elevata posta in palio. Croazia subito pericolosa dopo cinque minuti con il tiro di Sucic, ma Donnarumma è reattivo e devia in angolo. La reazione degli Azzurri arriva nella fase centrale del primo tempo con un paio di chance per Retegui e soprattutto con un miracolo di Livakovic sul colpo di testa ravvicinato di Bastoni. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Al 52′ un episodio (fallo di mano abbastanza ingenuo di Frattesi in area) rischia di indirizzare la partita in favore dei croati, ma il rigore di Modric viene neutralizzato da un Donnarumma in stato di grazia. Passa poco più di un minuto e l’Italia questa volta va in svantaggio sul tap-in vincente di Modric dopo un’altra super parata del portiere azzurro su Budimir. Sull’1-0 della Croazia il copione della sfida cambia totalmente e l’ultima mezz’ora diventa un vero assedio degli uomini di Spalletti.

I Campioni in carica vanno vicini al pareggio in diverse occasioni ma la porta croata sembra stregata fino al minuto n.98 (l’ultimo di recupero), quando Zaccagni trova un tiro a giro perfetto sull’assist di Calafiori regalando agli Azzurri il pareggio e soprattutto la qualificazione automatica agli ottavi. Delusione atroce per la Croazia, eliminata (al 99%) all’ultimo respiro.