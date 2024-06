Lotta, Frank Chamizo alle Olimpiadi? Prende corpo l’ipotesi ripescaggio a Parigi 2024!

Con un documento ufficiale, preparato dal Comitato Olimpico dell’Ucraina per il CIO, è stata messa sotto la lente d’ingrandimento la condotta di alcuni atleti individuali neutrali di passaporto russo che si sono qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024. I profili di questi atleti saranno valutati dal CIO per decidere il da farsi.

Lo scopo di questo documento, infatti, è quello di sottolineare la posizione favorevole alla guerra in Ucraina di questi atleti, in modo che vengano esclusi dai Giochi. Lo stesso Thomas Bach, numero 1 del CIO, ha assicurato ad Olha Saladukha, medaglia di bronzo a Londra 2012 e deputata del parlamento ucraino, che quanto segnalato verrà preso in considerazione.

L’elenco redatto include soprattutto i lottatori russi, tra i quali in casa Italia ricopre particolare interesse il nome di Zaurbek Sidakov, campione del mondo 2023 nei -74 kg dello stile libero, il quale ha partecipato ad una manifestazione a supporto della guerra in Ucraina.

Il motivo è presto specificato: la riallocazione della sua quota spedirebbe ai Giochi l’azzurro Frank Chamizo. Il pass non utilizzato dal russo, infatti, andrebbe all’azero Turan Bayramov, che perse lo spareggio per la qualificazione olimpica nella rassegna iridata di Belgrado.

L’azero, dunque, sarebbe il beneficiario della quota assegnata ai Mondiali, che si sono tenuti prima del torneo continentale andato in scena a Baku quest’anno, manifestazione in cui Chamizo fu sconfitto da Bayramov in un contestatissimo match per il pass olimpico, e così l’azzurro sfrutterebbe la carta olimpica lasciata vacante a sua volta dall’azero.