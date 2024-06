LIVE Vodacom Bulls-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: i veneti cercano il colpaccio ai playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Benetton Treviso-Vodacom Bulls, match valido per i quarti di finale della United Rugby Championship 2024.

Il Benetton Treviso ha concluso la stagione regolare al settimo posto con 11 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte e 54 punti totali, contro il secondo ottenuto dai sudafricani del Vodacom Bulls, frutto di 13 successi, 5 sconfitte e 66 punti. I veneti, in virtù del peggior piazzamento in Regular Season, si troveranno ad affrontare questa sfida, ed eventualmente anche la semifinale, fuori casa, oggi si giocherà infatti al Loftus Versfeld di Pretoria. Sono quattro i precedenti tra queste due formazioni, in tre occasioni ad imporsi sono stati i sudafricani, l’unica vittoria italiana risale alla finale della Rainbow Cup del 2021. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Leinster e Ulster.

FORMAZIONI UFFIACILI:

Bulls: 15 Willie le Roux, 14 Sebastian de Klerk, 13 David Kriel, 12 Harold Vorster, 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Johan Goosen, 9 Embrose Papier, 8 Cameron Hanekom, 7 Elrigh Louw, 6 Nizaam Carr, 5 Ruan Nortje (C), 4 Ruan Vermaak, 3 Wilco Louw, 2 Johan Grobbelaar, 1 Gerhard Steenekamp

Benetton: 15 Rhyno Smith, 14 Tommaso Menoncello, 13 Ignacio Brex, 12 Malakai Fekitoa, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz, 9 Andy Uren, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (C), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Edoardo Iachizzi, 3 Simone Ferrari, 2 Bautista Bernasconi, 1 Thomas Gallo.

Il match prenderà il via alle ore 15:30!