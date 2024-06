LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 75-86, Serie A basket 2024 in DIRETTA: gara 1 è dell’Armani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.38 Nonostante un primo tempo di pieno controllo la Virtus Bologna cala alla distanza lasciando il campo ad un’Olimpia Milano che, trascinata dai 25 punti di un incontenibile Shields, si prende gara 1 invertendo subito il fattore campo della serie.

FINISCE QUI! GARA 1 E’ DI MILANO!

75-86 Zizic per gli ultimi punti della serata.

73-86 Tripla di Hall.

73-83 Dentro il libero aggiuntivo.

73-82 Hall realizza subendo il fallo di Belinelli, partono i titoli di coda su gara 1.

73-80 Un libero di Hines.

73-79 Tripla di Belinelli che prova a caricarsi la Virtus sulle spalle.

70-79 SHAVON SHIELDS! Il prodotto di Nebraska-Lincoln è semplicemente incontenibile. Time out Bologna.

70-76 Altro 1/2 di Cordinier, 2’30” sul cronometro.

69-76 SHIELDS! Altra tripla del 31 e ora la Virtus è spalle al muro.

69-73 Un libero di Shengelia.

68-73 TRIPLA di Shields, Milano va in figa, 3’52” da giocare.

68-70 Melli si appoggia al vetro.

INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE!

SI VA ALL’OVERTIME!

68-68 TRIPLA di Napier, è di nuovo parità.

68-65 Cordinier si appoggia al tabellone, +3 Virtus con 37″ sul cronometro.

66-65 1/2 Cordinier.

Fallo di Mirotic su Cordinier, squadre in bonus, liberi.

65-65 Liberi di Mirotic per la nuova parità.

65-63 Un libero del francese.

64-63 CORDINIER! A due mani sopra il ferro.

62-63 Recupero di Shields che va in campo aperta e firma il contro-sorpasso milanese.

Gran giocata difensiva di Belinelli che fa carambolare il pallone addosso a Shields sulla penetrazione recuperando il possesso.

62-61 3/3 Lundberg e la Virtus torna avanti con 3’58” da giocare.

Fallo di Mirotic sul tentativo dall’arco di Lundberg, tre liberi per il danese.

59-61 Shengelia tiene la Virtus ad un possesso di svantaggio.

57-61 Un libero di Mirotic.

57-60 Penetrazione di Hackett che si appoggia al vetro.

55-60 TRIPLA di Hall, 7’15” sul cronometro, 1-1 i falli.

55-57 Assist di Lundberg per Zizic.

53-57 NAPIER DA TRE!

53-54 TRIPLA di Lundberg.

50-54 Penetrazione di Belinelli.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

48-54 TRIPLA di Shields sulla sirena del terzo quarto. +6 Milano.

48-51 Lundberg porta la Virtus a -3.

46-51 Hines si appoggia al vetro.

46-49 BELINELLI DA TRE!

43-49 TRIPLA di Hall, 1’21” da giocare nel terzo quarto.

43-46 Un libero di Pajola.

Terzo fallo di Tonut che manda in lunetta Pajola.

42-46 TRIPLA da lontanissimo di Shields.

42-43 Dentro il libero supplementare.

41-43 TRIPLA di Belinelli che subisce anche il fallo, potenziale gioco da quattro.

38-43 Piazzato di Shields, 3’28” sul cronometro.

38-41 Liberi di Pajola per interrompere il parziale meneghino.

36-41 Mirotic a rimbalzo sulla tripla sul ferro di Melli, c’è solo l’Olimpia in campo in questo momento.

36-39 TRIPLA di Shields, sorpasso Milano.

36-36 Piazzato di Hall, parità con 5’08” da giocare nel terzo quarto, 3-1 i falli.

36-34 Napier si appoggia al vetro, time out Bologna sul -2 Milano.

STOPPATA di Shengelia su Mirotic che infiamma la “Segafredo Arena”.

36-32 Liberi di Hall.

36-30 TRIPLA di Cordinier, 7’42” sul cronometro del terzo quarto.

33-30 Liberi di Napier, Milano è a -3.

33-28 TRIPLA di Napier.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.15 Minimo stagionale per Milano all’intervallo con Bologna che va al riposo avanti di 8 punti. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

33-25 SCHIACCIATA di Zizic.

31-25 Rimbalzo in attacco di Hines che si appoggia al vetro.

31-23 2/2 Zizic, 1’47” da giocare, squadre in bonus.

Fallo di Melli che manda in lunetta Zizic.

29-23 Liberi di Shields.

29-21 Melli in penetrazione.

29-19 Shengelia si appoggia al tabellone, 4’11” da giocare nel primo tempo.

27-19 Un libero di Shields.

27-18 Napier torna a muovere lo score di Milano.

27-16 Penetrazione di Lundberg.

25-16 Liberi di Mirotic.

25-14 SHENGELIA DA TRE! Time out Milano.

22-14 TRIPLA di Abass.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

Hall sfiora il jolly da lontanissimo sulla sirena del primo quarto.

19-14 L’ex Hackett si iscrive al tabellino del match con un libero.

18-14 Liberi di Hall.

18-12 NAPIER DA TRE! Si è accesa gara 1.

18-9 TRIPLA di Cordinier dall’angolo.

15-9 Un libero di Napier.

15-8 Pajola in contropiede, 3’19” da giocare nel primo quarto.

13-8 Napier con l’aiuto del vetro.

13-6 TRIPLA di Shengelia.

10-6 Melli dopo un rimbalzo offensivo.

10-4 Shengelia va in campo aperto e porta Bologna sul massimo vantaggio.

8-4 Belinelli con l’ausilio del tabellone.

6-4 2/2 per il francese.

Cordinier va in lunetta con due liberi.

4-4 Melli impatta dall’altra parte.

4-2 Shengelia si muove bene in post basso, 7’23” sul cronometro del primo quarto.

2-2 Tonut risponde dall’altra parte.

2-0 Pajola si appoggia al vetro per i primi due punti della serata.

SI PARTE!

20.30 I quintetti, BOLOGNA: Pajola, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston; MILANO: Napier, Tonut, Hall, Mirotic, Melli.

20.25 Tra poco si parte, cinque minuti allo start di questa gara 1.

20.20 Le squadre hanno ultimato la fase di riscaldamento, in corso la presentazione delle squadre.

20.15 Quindici minuti alla palla a due alla “Segafredo Arena”, che la Virtus potrà sfruttare in queste prime due gare della serie per cercare di portarsi subito avanti.

20.10 Per la quarta stagione consecutiva sarà ancora una volta la sfida tra V Nere e Scarpette Rosse ad assegnare lo Scudetto, con Milano che andrà a caccia del terzo titolo consecutivo.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport, benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara 1 della finale Scudetto.

