LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Bertocchi e Pellacani alla caccia della finale dal trampolino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Ci avviciniamo sempre di più al culmine del programma previsto all’Aquatics Centre della capitale francese: quest’oggi vedremo disputarsi la semifinale della gara femminile individuale dai tre metri e l’ultimo atto della stessa specialità al maschile.

L’Italia sarà di scena solamente nella prima gara del giorno, la semifinale del trampolino tre metri al femminile. Due le azzurre iscritte: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. La lombarda parte con l’obiettivo di centrare l’ultimo atto, anche se rimanere tra le migliori dodici non sarà facile. La ben più giovane romana, d’altro canto, non vuole accontentarsi solamente di un passaggio del turno, ma partirà con ambizioni tutt’altro che infattibili di entrare tra le migliori sei.

Nella finale del trampolino tre metri maschile, invece, non vedremo atleti azzurri. Giovanni Tocci è rimasto escluso nelle eliminatorie, mentre Lorenzo Marsaglia non ha superato le semifinali. Grandi favoriti per la medaglia d’oro non possono che essere i due cinesi Wang Zongyuan e Xie Siyi. Occhio però perché il trampolino può sempre riservare sorprese: il messicano Osmar Olvera Ibarra ha potenzialmente un programma vincente, e non bisogna scartare nemmeno l’esperto britannico Jack Laugher.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024 Si comincia con la semifinale della gara femminile dai tre metri prevista dalle 10.00, mentre la finale del trampolino tre metri maschili inizieranno alle 15.00. Non perdetevi nemmeno un momento degli eventi con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!