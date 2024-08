LIVE Tuffi, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Giovannini e Larsen a caccia di una difficile finale dalla piattaforma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima giornata di gare dei tuffi in queste Olimpiadi di Parigi 2024. Ultimi impegni per gli atleti all’Acquatics Center. Quest’oggi vedremo in azione solamente i piattaformisti: infatti l’evento che concluderà il programma dei tuffi alla XXXIII edizione delle Olimpiadi sarà la finale dai 10 metri al maschile, gara che sarà preceduta in mattinata dalla semifinale che decreterà i dodici contendenti alle medaglie.

Per quanto visto nei preliminari, la Cina potrebbe ritrovarsi una serie di avversari non banali da superare. Il favorito sembrerebbe comunque essere l’esperto Cao Yuan, mentre Yang Hao è apparso leggermente meno costante. I principali contendenti dei due alfieri del Dragone sono il giapponese Rikoto Tamai, l’ucraino Oleksii Sereda e il canadese Ryan Wiens, tre giovani spine nel fianco che potrebbero piazzare un colpo a sorpresa.

Italia che si presenta alla semifinale con due atleti, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini. Il loro obiettivo è già stato compiuto, visto che i due azzurri sono riusciti ad entrare nella prima semifinale. Accreditati rispettivamente del 16mo e del 15mo punteggio, per entrambi gli atleti sarà una giornata tutt’altro che semplice. Il sogno sarà quello di qualificarsi per la finale, ma per raggiungerlo gli azzurri dovranno inventarsi una gara al di sopra dei loro limiti.

