LIVE Paolini-Mertens, WTA Eastbourne 2024 in DIRETTA: la n.7 del mondo alla prova dell’erba

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del WTA 500 di Eastbourne che mette di fronte Jasmine Paolini ed Elise Mertens. Per la toscana ritorno in campo dopo la finale al Roland Garros, ed arriva contro la non semplice belga.

Come debutto sull’erba, per la numero 1 d’Italia e 7 del mondo, che rientra dopo la splendida cavalcata che l’ha portata fino alla finale del Roland Garros, c’erano sicuramente molte opzioni migliori rispetto alla ventottenne di Leuven (Lovanio per com’è nota in Italia). I confronti diretti, infatti, dicono 1-4 con l’unico successo di Paolini arrivato nel 2021 al secondo turno di Indian Wells, torneo nella quale l’italiana era entrata da lucky loser.

Arrivata quasi una settimana fa a Eastbourne con la compagnia di coach Renzo Furlan, Jasmine, due giorni fa, si è cimentata in doppio con Sara Errani, ma è arrivata subito l’eliminazione con il duo USA/Indonesia Asia Muhammad/Altida Sutjiadi. Quest’oggi, invece, una sfida che, se vinta, potrebbe aprire scenari di tabellone diversamente interessanti.

Questo perché nello spot di quarti di finale c’è la possibilità di affrontare l’imprevedibile lettone Jelena Ostapenko, numero 5 del seeding, oppure la britannica Katie Boulter, che sta confermando e rilanciando le proprie ambizioni sui prati dopo l’exploit del 2023 e l’onda lunga di quest’anno con due titoli in fila a Nottingham.

Il match tra Jasmine Paolini ed Elise Mertens sarà il quarto sul campo 1 di Eastbourne dopo Keys-Kalinina (WTA), Ruusuvuori-Shang (ATP) e Bublik-Vukic (ATP). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!