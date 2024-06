LIVE Cobolli-Rinderknech, ATP Eastbourne 2024 in DIRETTA: attenzione al servizio del francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 250 di Eastbourne tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech.

Finalmente un sorteggio NON impossibile per il romano, che ha pescato Jan Lennard Struff e Hubert Hurkacz nei primi due tornei sull’erba in carriera che non fossero qualificazioni. Questa volta l’avversario è alla portata, anche se non sarà per nulla facile da battere, nel caso sarebbe la prima vittoria sull’erba. Il francese gioca nelle condizioni a lui preferite, quelle in cui può far valare il potentissimo servizio e può accorciare il più possibile gli scambi. Va detto che Rinderknech se la cava bene anche nello scambio, ma Cobolli dovrebbe assolutamente avere vita facile da fondo.

Si giocherà su un campo con poco out, fattore che avvantaggia il francese, che gioca questo torneo da n.71 del mondo virtuale e che deve difendere i punti dei quarti di finale di Maiorca del 2023. Cobolli, vincendo, non scala posizioni ma consoliderebbe la sua posizione dentro la top 50 in vista di Wimbledon, dove nessuno lo vorrà trovare al 1° turno. C’è un precedente, giocato però a Roma 2023, quando Flavio (ancora abbondantemente fuori dai 100) si qualificò, arrendendosi in due parziali proprio al francese.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech, che prenderà il via come terzo dalle 12 dopo due partite femminili sul campo 2 del Rothesay tennis complex!