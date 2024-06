LIVE Cobolli-Harris, ATP Eastbourne 2024 in DiRETTA: l’emergente britannico sulla strada verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Flavio Cobolli-Billy Harris, valevole per i quarti di finale del torneo ATP di Eastbourne. Occasione per il romano per centrare la prima semifinale sull’erba.

Altra sfida con un britannico dopo quella più complicata del previsto per l’azzurro contro Giles Hussey del turno precedente. Un Cobolli sicuramente molto positivo ad Eastbourne e che ha battuto all’esordio il francese Arthur Rinderknech. La partita di oggi è insidiosa, ma il romano può andare a caccia della semifinale.

Harris è un avversario che il tennis italiano ha imparato a conoscere la scorsa settimana, visto che è stato l’avversario di Lorenzo Musetti nei quarti di finale del Queen’s. Un buon giocatore da erba e che si esalta soprattutto in queste settimane sul circuito mondiale, visto che può giocare davanti al proprio pubblico. Il tabellone lo ha favorito, visto che ha vinto due derby contro i connazionali Fearnley e Boom.

La sfida è in programma come primo match dalle ore 12.00.