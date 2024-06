LIVE Berrettini-Musetti, ATP Stoccarda 2024 in DIRETTA: il derby italiano vale la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Secondo confronto diretto tra i due con il toscano che nel 2022 si impose in due parziali nella finale del torneo di Napoli. Il vincente dell’incontro troverà in finale uno tra l’americano Brandon Nakashima ed il britannico Jake Draper.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato il russo Safiullin, il canadese Shapovalov e l’australiano Duckworth, lasciando per strada solo un set nel match d’esordio. Rientrato alle competizioni dopo un lunghissimo stop nel vittorioso ATP 250 di Marrakech, l’azzurro si è poi dovuto nuovamente fermare, scegliendo di rinunciare a Roma ed al Roland Garros per preparare la stagione sulla sua amata erba.

Dal canto suo Musetti, ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante, sta adattando al meglio il suo tennis sui prati europei. Il toscano ha eliminato il francese Mpetshy Perricard, il tedesco Koepfer ed il kazako Bublik regalandosi il derby di semifinale con il compagno di Davis dimostrando di poter giocare ad alti livelli anche su questa superficie.

La semifinale dell'ATP 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sarà il secondo incontro sul Campo Centrale ed inizierà dopo Nakashima-Draper ed in ogni caso non prima delle 14.00. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Sky, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV.