Jasmine Paolini settima nel ranking WTA: può salire ancora? Pochi punti da difendere sino a fine 2024…

Il sogno di Jasmine Paolini sulla terra rossa di Parigi si è infranto in finale. La tennista italiana è stata sconfitta dalla polacca Iga Swiatek in due set, soffrendo la maggiore caratura tecnica e agonistica dell’indomabile numero 1 del mondo. La toscana, al suo primo apparizione in un torneo di questo calibro, ci ha provato in avvio di incontro, ma poi si è dovuta inchinare al cospetto della grande rivale, che ha confermato il proprio strapotere nel secondo Slam della stagione.

L’azzurra archivia comunque con il sorriso la propria avventura nella capitale francese e può festeggiare l’approdo di forza nella top-10 del ranking WTA. La 28enne si è infatti issata al settimo posto della graduatoria mondiale con 4.063 punti all’attivo: aveva iniziato il torneo in terra transalpina in quindicesima posizione, in meno di due settimane è risalita di ben otto piazze. Si tratta del suo best ranking, non era mai stata meglio di dodicesima.

Jasmine Paolini si trova così alle spalle della statunitense Jessica Pegula (4.420) e della ceca Marketa Vondrousova (4.503). Al comando della graduatoria troviamo la polacca Iga Swiatek (11.695), a precedere la statunitense Coco Gauff (7.988), la bielorussa Aryna Sabalenka (7.788) e la kazaka Elena Rybakina (5.973). La stagione può riservare altre gioie alla nostra portacolori, che potrebbe salire ulteriormente in quota visto che nei prossimi tornei non ha tantissimi punti da difendere.

Nello specifico si tratta infatti di 1.070. La cambiale più pesante arriverà al WTA 1000 di Cincinnati con i quarti di finale (220 punti), poi ci saranno anche i 185 punti per la semifinale di Zhengzhou, i 180 punti per la finale di Palermo e i 180 punti per l’atto conclusivo a Monastir. Negli Slam potrà guadagnare tantissimo visto che lo scorso anno a Wimbledon e agli US Open si fermò al primo turno (dieci punti a testa): sull’erba britannico e sul cemento statunitense potrebbero guadagnare punti pesanti.

QUANTI PUNTI DEVE DIFENDERE JASMINE PAOLINI?

Wimbledon: 10 punti (1° turno)

US Open: 10 punti (1° turno)

1000 Cincinnati: 220 punti (quarti di finale)

1000 Pechino: 120 punti (terzo turno)

1000 Montreal: 105 punti (terzo turno)

1000 Guadalajara: 60 punti (secondo turno)

500 Zhengzhou: 185 punti (semifinale)

250 Palermo: 180 punti (finale)

250 Monastir: 180 punti (finale)