Jasmine Paolini avanza ad Eastbourne: cosa deve fare per guadagnare posizioni nel ranking WTA

Buona la prima per Jasmine Paolini, impegnata quest’oggi nel secondo turno del WTA500 di Eastbourne. Esordio sull’erba per lei. Reduce dalla Finale raggiunta al Roland Garros, la giocatrice allenata da Renzo Furlan ha preferito recuperare le energie e dedicarsi all’allenamento prima di ripresentarsi in campo. Tutto è studiato per essere al meglio a Wimbledon e questo torneo viene interpretato come un avvicinamento.

La toscana ha potuto sfruttare il suo essere testa di serie n.3, godendo del bye e affrontando nel secondo round la belga Elise Mertens. Una partita però durata relativamente poco perché quest’ultima si è ritirata per un problema al ginocchio, quando Paolini era in vantaggio nel primo set 5-2.

Con questo riscontro, senza consumare troppe energie, l’azzurra ha avuto accesso ai quarti di finale, rafforzando la propria posizione di n.7 del ranking. Nel prossimo turno ci sarà la padrone di casa, Kate Boulter, a segno contro Jelena Ostapenko negli ottavi. La britannica è una brutta cliente su questa superficie e vedremo come Jasmine riuscirà ad affrontarla.

In caso di vittoria, la toscana salirebbe a quota 4.228 punti in classifca, restando sempre al settimo posto. Un dato che rimarrebbe il medesimo anche con un successo nel penultimo atto e di conseguenza una qualificazione alla Finale (4.358 punti). L’unica maniera per Paolini di scavalcare la ceca Marketa Vondrousova (n.6 WTA) è quella di vincere nel torneo visti 4.533 punti potenziali.

Di seguito le proiezioni di classifica di Jasmine Paolini:

RANKING WTA DI JASMINE PAOLINI

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti di Eastbourne: numero 7, 4.141 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali di Eastbourne: numero 7, 4.228 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla Finale di Eastbourne: numero 7, 4.358 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo di Eastbourne: numero 6, 4.533 punti.