Jannik Sinner, la festa e la dedica ai giovani: “Connettermi con i ragazzi è la cosa più bella”

Si è tenuta ieri a Sesto (noto anche come Sesto Pusteria), il paese di origine di Jannik Sinner, la festa legata al suo raggiungimento del numero 1 del mondo. Un momento che è stato vissuto in maniera anche particolare, vista la presenza della pioggia a creare qualche disagio.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della provincia del Sud Tirolo Arno Kompatscher, l’assessore allo sport Peter Brunner e il sindaco di Sesto, Thomas Summerer. Ha partecipato anche la Musikkappelle Sexten, la banda locale, esibitasi in costume tradizionale.

Sinner, nella fattispecie, ha firmato la prima pagina del libro d’oro del Comune, aiutando poi a proteggere dalla pioggia. Alla Tennis Halle è stato organizzato un palco con l’attesa di 500 ragazzi delle scuole tennis della Val Pusteria. Nel complesso, la cerimonia si è svolta per buona misura in tedesco, con interventi anche del presidente FITP Angelo Binaghi (ma in italiano).

Così Sinner si è rivolto ai giovani, dopo aver voluto accanto i primi due maestri tra sci e tennis, Andreas Schoenegger e Heribert Mayr: “Connettermi con i ragazzi è la cosa più bella. Mi ricordo che cosa provavo quando ero piccolo e mi trovavo davanti qualche persona un po’ speciale. Avete visto che sono un ragazzo normale come tutti voi. Sono contento di aver passato un po’ di tempo con voi: adesso vado, la mia carriera continua“.

Per certa misura, questa è anche la festa che si sarebbe tenuta dopo gli Australian Open se non fosse accaduto un fatto terribile: un incidente stradale in cui avevano perso la vita tre persone del luogo. Un dramma che ebbe un’eco notevole, tant’è che fu Sinner stesso a voler evitare di andare a festeggiare lì nel momento in cui il paese non era in alcun modo dell’umore giusto.