Jacobs in gara a Turku: a che ora corre, dove vederlo in tv, avversari

Marcell Jacobs, reduce dalla fantastica doppietta 100-4×100 agli Europei di Roma, torna in pista domani per un nuovo test agonistico in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo sprinter lombardo sarà di scena a Turku (in Finlandia) sui 100 metri in un meeting di livello Gold all’interno del Continental Tour con l’obiettivo di infrangere la barriera dei 10 secondi per la prima volta in stagione.

Il Campione Olimpico in carica ritroverà il connazionale Chituru Ali, argento individuale a Roma (ma assente nella staffetta), per un nuovo confronto diretto molto interessante. Tra gli avversari più quotati iscritti ai Paavo Nurmi Games di Turku troviamo in primis il fenomeno canadese Andre De Grasse, ma anche il ghanese Benjamin Azamati e l’altro canadese Jerome Blake.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Marcell Jacobs sui 100 metri al Meeting di Turku. Le batterie e la finale saranno disponibili in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A TURKU

Martedì 18 giugno, ore 17.20: batterie

Martedì 18 giugno, ore 18.32: eventuale finale – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A TURKU: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.