Jacobs corre semifinale e finale stasera: orari esatti agli Europei, avversari, tv, streaming

Questa sera Marcell Jacobs farà il proprio esordio agli Europei 2024 di atletica leggera. Il Campione Olimpico sarà impegnato nella semifinale dei 100 metri alle ore 21.26, con il chiaro obiettivo di meritarsi la qualificazione per la finale che andrà in scena alle ore 22.53. Il velocista lombardo partirà con tutti i favori del pronostico per difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco e sembra avere tutte le carte in regola per brillare di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma.

Marcell Jacobs è stato inserito nella terza e ultima semifinale, correndo in corsia 5: i primi due classificati di ogni serie passeranno il turno insieme ai due migliori tempi di ripescaggio. L’azzurro incrocerà in particolar modo il britannico Chijindu Ujah (corsia 4, 10.07 di stagionale e 9.96 di personale), il tedesco Yannick Wolf (10.08 poche settimane fa, corsia 7) e il francese Pablo Mateo (10.17 quest’anno e 10.15 di primato, corsia 3).

Proiettandosi verso la finale, gli altri rivali di rango dovrebbe essere l’altro italiano Chituru Ali, l’olandese Taymir Burnet, il britannico Romell Glave e lo svedese Henrik Larsson. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di gara di Marcell Jacobs per semifinali e finale dei 100 metri agli Europei 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GAREGGIA MARCELL JACOBS STASERA

Sabato 8 giugno

Ore 21.26 Semifinale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

Ore 22.53 Eventuale finale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI MARCELL JACOBS SEMIFINALE EUROPEI

Corsia 2: Anej Curin Prapotnik (Slovenia, 10.27 di personale e 10.28 di stagionale)

Corsia 3: Pablo Mateo (Francia, 10.15 e 10.17)

Corsia 4: Chijindu Ujah (Gran Bretagna, 9.96 e 10.07)

Corsia 6: Samuli Samuelsson (Finlandia, 10.12; esordio stagionale)

Corsia 7: Yannick Wolf (Germania, 10.08 e 10.08)

Corsia 8: Simon Hansen (Danimarca, 10.21 e 10.21)

Corsia 9: Guillem Crespi (Spagna, 10.23 e 10.23)