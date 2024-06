Italia-USA, quarti Nations League volley femminile 2024: programma, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà gli USA ai quarti di finale della Nations League 2024 di volley femminile, il prestigioso torneo internazionale itinerante che prevede la disputa della Final Eight a Bangkok (Thailandia) tra il 20 e il 23 giugno. Le azzurre scenderanno in campo tra giovedì 20 giugno (ore 12.00) e venerdì 21 giugno (ore 12.00 od ore 15.30) per disputare il primo incontro della fase a eliminazione diretta, l’intera programmazione è in fase di definizione.

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno chiuso la fase preliminare al secondo posto in classifica generale e ora se la dovranno vedere con le americane, battute per 3-1 nel penultimo incontro disputato a Fukuoka. In caso di qualificazione è prevista la semifinale contro la vincente di Polonia-Turchia, da disputare sabato 22 giugno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Final Eight della Nations League 2024 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia. Gli orari sono italiani (a Bangkok sono cinque ore avanti rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ITALIA-USA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Il programma dettagliato dei quarti di finale è in fase di definizione. L’Italia giocherà o giovedì 20 giugno (ore 12.00) o venerdì 21 giugno (ore 12.00 od ore 15.30).

PROGRAMMA ITALIA-USA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.