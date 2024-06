Italia-Turchia oggi in tv, Nations League volley: orario, programma, streaming

Oggi domenica 23 giugno (alle ore 16.30) si gioca Italia-Turchia, match valido per la Nations League di volley maschile. Gli azzurri concluderanno la trasferta a Lubiana (Slovenia) e termineranno la fase a gironi del prestigioso torneo internazionale, fronteggiando la sempre ostica compagine anatolica. Dopo aver incrociato Polonia, Bulgaria e Slovenia, i Campioni del Mondo inseguiranno un risultato importante per la classifica generale, che determinerà il tabellone della fase a eliminazione diretta.

L’Italia si è presentata in terra balcanica senza i titolari e dunque non saranno della partita i vari Simone Giannelli, Yuri Romanò, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Fabio Balaso. Il CT Fefè De Giorgi punterà sui ragazzi più giovani come i bomber Alessandro Bovolenta e Fabrizio Gironi i martelli, Mattia Bottolo Francesco Recine e Tommaso Rinaldi, i centrali Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca, sotto la guida dell’esperto regista Riccardo Sbertoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, match valido per la Nations League 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA VOLLEY OGGI

Domenica 23 giugno

Ore 16.30 Italia vs Turchia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.