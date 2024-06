Italia-Svizzera, quando gli ottavi degli Europei: data, orario, programma, tv

Dopo aver sudato le proverbiali sette camicie per pareggiare con la Croazia (al 98′) e chiudere in seconda posizione il gruppo B, l’Italia conosce già l’avversaria che dovrà affrontare agli ottavi di finale degli Europei 2024 di calcio in Germania. Gli Azzurri torneranno in campo sabato 29 giugno (ore 18.00) contro la Svizzera all’Olympiastadion di Berlino.

Si preannuncia una sfida abbastanza equilibrata e incerta almeno sulla carta, per quanto visto nella fase a gironi e per il potenziale delle due rose. Gli elvetici hanno sfiorato addirittura la vittoria nello scontro diretto contro i padroni di casa della Germania, subendo il pareggio nel recupero e dovendo quindi accontentarsi del secondo posto nel gruppo A.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, ottavo di finale degli Europei 2024 di calcio in Germania. Prevista diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA EUROPEI CALCIO 2024

Sabato 29 giugno

Ore 18.00 Italia-Svizzera – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.