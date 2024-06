Italia-Spagna oggi in tv, orario amichevole basket 2024: programma e streaming

L’Italia gioca quest’oggi, contro la Spagna e a Madrid (WiZink Center), la seconda e ultima partita di preparazione verso il Preolimpico di San Juan (Porto Rico). Un confronto di difficoltà enorme, come ne esistono pochi, dato che gli spagnoli costituiscono da vari lustri uno standard in Europa.

Per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco è già tempo di testare la squadra che giocherà in terra portoricana, mentre per Sergio Scariolo ci sarà l’esordio estivo della sua Seleccion. Sarà anche l’occasione per ricordare Marc Gasol e la sua lunga e brillante carriera, nella quale ha dato lunghissimo contributo al basket spagnolo (assieme, naturalmente, al fratello Pau). Anche gli spagnoli avranno il loro Preolimpico da affrontare, a Valencia, e anche per loro non ci sarà molto di facile per arrivare a Parigi.

Spagna-Italia si giocherà oggi alle ore 19:00 a Madrid. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA BASKET OGGI

Martedì 25 giugno

Ore 19:00 Spagna-Italia – a Madrid, diretta tv Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA BASKET: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo e Now

Diretta Live testuale: OA Sport