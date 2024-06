Italia-Norvegia oggi in tv, Qualificazioni Europei 2025 calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, martedì 4 giugno, la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il quarto impegno delle qualificazioni agli Europei 2025, la cui fase finale è prevista in Svizzera nel 2025 (2-27 luglio). Le azzurre affronteranno allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara la Norvegia (ore 18.15 su Rai 2 HD) e andranno a caccia della vittoria.

Dopo aver pareggiato (0-0) contro le scandinave a Oslo il 31 maggio, le ragazze allenate da Andrea Soncin cercheranno di conquistare i tre punti in maniera tale da mettersi in una condizione di vantaggio nei confronti delle norvegesi in ottica qualificazione. Attualmente il raggruppamento è guidato dai Paesi Bassi con 6 punti e a seguire ci sono la Nazionale italiana e la Norvegia con 4 e la Finlandia con 3.

Ricordiamo che la formula di qualificazione prevede che le prime due di ogni girone della Lega A approdino alla fase finale della rassegna continentale. La terza e la quarta, invece, accedono alla fase di playoff che coinvolgerà le tre Leghe attraverso due turni a eliminazione diretta. Da ciò, si comprende quanto possa essere importante la vittoria quest’oggi.

La partita tra Italia e Norvegia, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto per non perdervi proprio nulla.

ITALIA-NORVEGIA CALCIO FEMMINILE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025 OGGI

Martedì 4 giugno

Ore 18.15 Italia vs Norvegia allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA CALCIO FEMMINILE QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025: COME GUARDARLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport