Italia-Georgia oggi in tv, amichevole basket: programma, tv, streaming

Prima amichevole dell’Italbasket sulla strada verso il Preolimpico! Oggi domenica 23 giugno alle 19:00 alla “Il T Quotidiano Arena” di Trento gli azzurri affrontano la Georgia, iniziando così la preparazione in vista del torneo che mette in palio un posto per Parigi 2024.

Per il CT Gianmarco Pozzecco quindi la possibilità di mettere minuti nelle gambe dei suoi giocatori ed oliare così i meccanismi dopo il ritiro svolto nei giorni scorsi a Folgaria (Trento). Dopo l’impegno odierno la rappresentativa del Belpaese volerà prima in Spagna dove sfiderà sempre in amichevole le Furie Rosse guidate da Sergio Scariolo al WiZink Center di Madrid martedì sera, da dove voleranno oltre l’Oceano Atlantico in vista appunto del Preolimpico in programma a Porto Rico dal 2 al 7 luglio.

La Georgia non sarà impegnata in partite ufficiali quest’estate quindi sosterrà esclusivamente dei test amichevoli per mantenere la condizione in vista comunque della prossima finestra delle Qualificazioni ad EuroBasket 2025 previste per fine anno. Fari puntati sicuramente su Tornike Shengelia, che vorrà rifarsi in Nazionale dopo la stagione in chiaroscuro con la Virtus Bologna dove ha vinto la Supercoppa Italiana ma ha perso lo scudetto contro l’Olimpia Milano.

Palla a due che verrà alzata alla “Il T Quotidiano Arena” di Trento alle ore 19:00. Diretta TV prevista su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sulla sfida amichevole dell’Italbasket!

