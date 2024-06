Italia-Corea del Sud oggi in tv, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 14 giugno (ore 12.30) si gioca Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Fukuoka (Giappone) a distanza di tre giorni dal netto successo ottenuto contro il Canada per affrontare il secondo incontro di questa trasferta in terra asiatica. Le ragazze del CT Julio Velasco, già certe della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, incroceranno l’avversaria sulla carta più debole del lotto e puntano al successo che verranno il pass per la Final Eight.

Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico, desiderose di conservare il terzo posto in classifica generale. A guidare la formazione dovrebbero essere la bomber Paola Egonu, le schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, la palleggiatrice Alessia Orro, il libero Monica De Gennaro. A meno che il tecnico non decida di operare un po’ di turnover, inserendo ad esempio Ekaterina Antropova e altre giocatrici di seconda fascia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

A CHE ORA ITALIA-COREA DEL SUD DI VOLLEY FEMMINILE OGGI IN TV

Venerdì 14 giugno

Ore 12.30 Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.