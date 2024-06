Italia-Albania oggi in tv, orario Europei calcio: programma, streaming, probabili formazioni

E’ il giorno dell’esordio dell’Italia agli Europei 2024 di calcio: si giocherà nella serata di oggi, sabato 15 giugno, alle ore 21.00 al BVB Stadion di Dortmund, il match che opporrà gli azzurri di Luciano Spalletti all’Albania di Sylvinho.

L’Italia di Spalletti dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni in difesa, Chiesa, Barella, Jorginho e Dimarco sulla linea mediana, Frattesi e Pellegrini alle spalle dell’unica punta Scamacca. L’Albania di Sylvinho dovrebbe rispondere con il 4-3-3.

L’incontro valido per gli Europei 2024 di calcio tra Italia ed Albania sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, mentre la diretta streaming gratuita sarà affidata a Rai Play, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ALBANIA EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Sabato 15 giugno

Gruppo B – Dortmund

PROGRAMMA ITALIA-ALBANIA EUROPEI CALCIO 2024 OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA- ALBANIA EUROPEI CALCIO 2024 OGGI

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Chiesa, Barella, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi.