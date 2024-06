Calendario Europei calcio 2024: orari giornalieri, programma, tv, tabellone e accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Gli Europei 2024 di calcio si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio: l’Italia di Luciano Spalletti è stata inserita nel Girone B ed affronterà nell’ordine Albania (15 giugno ore 21.00), Spagna (20 giugno ore 21.00) e Croazia (24 giugno ore 21.00).

La diretta tv degli Europei 2024 di calcio sarà affidata a Rai e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO 2024

Fase a gironi

14 giugno

Gruppo A: Germania – Scozia (Monaco, 21:00)

15 giugno

A: Ungheria – Svizzera (Colonia, 15:00)

B: Spagna – Croazia (Berlino, 18:00)

B: Italia – Albania (Dortmund, 21:00)

16 giugno

D: Polonia – Paesi Bassi (Amburgo, 15:00)

C: Slovenia – Danimarca (Stoccarda, 18:00)

C: Serbia – Inghilterra (Gelsenkirchen, 21:00)

17 giugno

E: Romania – Ucraina (Monaco, 15:00)

E: Belgio – Slovacchia (Francoforte, 18:00)

D: Austria – Francia (Düsseldorf, 21:00)

18 giugno

F: Turchia – Georgia (Dortmund, 18:00)

F: Portogallo – Cechia (Lipsia, 21:00)

19 giugno

B: Croazia – Albania (Amburgo, 15:00)

A: Germania – Ungheria (Stoccarda, 18:00)

A: Scozia – Svizzera (Colonia, 21:00)

20 giugno

C: Slovenia – Serbia (Monaco, 15:00)

C: Danimarca – Inghilterra (Francoforte, 18:00)

B: Spagna – Italia (Gelsenkirchen, 21:00)

21 giugno

E: Slovacchia – Ucraina (Düsseldorf, 15:00)

D: Polonia – Austria (Berlino, 18:00)

D: Paesi Bassi – Francia (Lipsia, 21:00)

22 giugno

F: Georgia – Cechia (Amburgo, 15:00)

F: Turchia – Portogallo (Dortmund, 18:00)

E: Belgio – Romania (Colonia, 21:00)

23 giugno

A: Svizzera – Germania (Francoforte, 21:00)

A: Scozia – Ungheria (Stoccarda, 21:00)

24 giugno

B: Croazia – Italia (Lipsia, 21:00)

B: Albania – Spagna (Düsseldorf, 21:00)

25 giugno

D: Paesi Bassi – Austria (Berlino, 18:00)

D: Francia – Polonia (Dortmund, 18:00)

C: Inghilterra – Slovenia (Colonia, 21:00)

C: Danimarca – Serbia (Monaco, 21:00)

26 giugno

E: Slovacchia – Romania (Francoforte, 18:00)

E: Ucraina – Belgio (Stoccarda, 18:00)

F: Cechia – Turchia (Amburgo, 21:00)

F: Georgia – Portogallo (Gelsenkirchen, 21:00)

Giorni di riposo: 27 e 28 giugno

Ottavi

29 giugno

38 2A – 2B (Berlino, 18:00)

37 1A – 2C (Dortmund, 21:00)

30 giugno

40 1C – 3D/E/F (Gelsenkirchen), 18:00)

39 1B – 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)

1 luglio

42 2D – 2E (Düsseldorf, 18:00)

41 1F – 3A/B/C (Francoforte, 21:00)

2 luglio

43 1E – 3A/B/C/D (Monaco, 18:00)

44 1D – 2F (Lipsia), 21:00)

Giorni di riposo: 3 e 4 luglio

Quarti

5 luglio

45 V39 – V37 (Stoccarda, 18:00)

46 V41 – V42 (Amburgo, 21:00)

6 luglio

48 V40 – V38 (Düsseldorf, 18:00)

47 V43 – V44 (Berlino, 21:00)

Giorni di riposo: 7 e 8 luglio

Semifinali

9 luglio

49 V45 – V46 (Monaco, 21:00)

10 luglio

50 V47 – V48 (Dortmund, 21:00)

Giorni di riposo: 11, 12 e 13 luglio

Finale

14 luglio

V49 – V50 (Berlino, 21:00)

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai e Sky Sport.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport