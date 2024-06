Il messaggio sui social di Marcell Jacobs: “Ecco tutto quello che ho vinto, nonostante tante difficoltà”

Marcell Jacobs tornerà quest’oggi in gara, dopo essere stato tra i protagonisti della trionfale avventura dell’Italia negli Europei di atletica Roma. Jacobs si è messo al collo due medaglie d’oro, grazie alle affermazioni nei 100 metri e con i compagni della 4×100, ma il tutto dovrà essere finalizzato in ottica olimpica dove l’azzurro sogna di replicare lo strepitoso riscontro di Tokyo.

Marcell gareggerà oggi nella tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) a Turku, in Finlandia, e spera di migliorare il 10.02 corso nella Capitale. A questo proposito, Jacobs ha scritto un messaggio sui social, rivolgendosi ai suoi followers, in cui l’azzurro ha elencato tutti i suoi successi e quanti ostacoli abbia dovuto superare.

Di seguito il messaggio del bi-campione olimpico:

POST SUI SOCIAL DI MARCELL JACOBS

“Campione olimpico 100 metri

Campione olimpico 4×100

Vicecampione del mondo 4×100

Campione del mondo indoor 60 metri

2 volte campione europei 100 metri

Campione europeo 4×100

Campione europeo indoor 60 metri

Vicecampione europeo indoor 60 metri

NONOSTANTE

⚠️2015 infortunio gravissimo, non si sapeva se potevo tornare a correre

⚠️2016 non mi qualifico alle olimpiadi di Rio per un infortunio

⚠️2017 arrivo da favorito al campionato europeo e non mi qualifico per la finale

⚠️2018 eliminato in semifinale agli europei

⚠️2019 non qualificato per la finale agli europei indoor nonostante fossi il favorito

⚠️2019 decisione di cambiare dal salto in lungo ai 100 metri

⚠️2019 eliminato in semifinale ai mondiali

⚠️2022 infortunio durante la batteria dei mondiali

⚠️2023 lesione della guaina del nervo sciatico con il rischio di quasi non camminare più.

Tutto questo per dirvi di non arrendervi alla prima difficoltà, di non mollare quando vi sembra andare tutto male, di resistere e continuare a lottare, di credere veramente in quello che è il vostro sogno e affrontare tutte le difficoltà che la vita vi metterà davanti!

È solo con dedizione, duro lavoro e focalizzazione sull’obbiettivo che si raggiungono i propri sogni, e come l’ho fatto io lo potete fare anche voi! Perché io credo in voi!”

Un post commentato anche dalla mental coach di Jacobs, Nicoletta Romanazzi, che ha scritto: “È esattamente così, non possiamo evitare i momenti difficili, gli ostacoli, le cadute, gli errori, i fallimenti, ma possiamo lavorarci per trasformarli in nuove consapevolezze che ci permetteranno di raggiungere risultati ancora migliori. E tu ne sei una prova vivente. Chapeau“. Vedremo, a questo punto, se il palmares di Marcell avrà un aggiornamento significativo o meno.