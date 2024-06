Golf: Sebastian Söderberg ormai domina allo Scandinavian Mixed 2024

Otto: sono tanti i colpi di vantaggio sulla concorrenza di Sebastian Söderberg allo Scandinavian Mixed 2024. Lo svedese prenota il trionfo in patria tenendosi su un ritmo altissimo: altro -6 oggi, -21 totale e seconda vittoria sul circuito continentale in arrivo, salvo difficilmente prevedibili crolli.

Seconda posizione per lo scozzese Calum Hill, con il -13 che lo rende sostanziale primo degli altri vista quella che si può definire la deriva di Söderberg. Nel gruppo al terzo posto a -12, con l’altro svedese Alexander Björk e lo spagnolo Santiago Tarrio, c’è anche la migliore delle donne in gara, l’inglese Asia Hewson.

Al sesto posto altri due svedesi, Jens Dantorp e Jesper Svensson, lo scozzese Scott Jamieson, l’inglese Andy Sullivan e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello. Per tutti loro c’è un -11 che li mantiene in lotta per il secondo posto.

Va comunque detto che, sul fronte femminile, sono diverse quelle che si stanno mettendo in evidenza. Come coloro che fanno parte del gruppo a -10, tra cui la svedese Linn Grant, già vincitrice due anni fa, e la francese Nastasia Nadaud.