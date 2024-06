Golf, Scottie Scheffler allunga nel Memorial Tournament dopo metà gara

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del the Memorial Tournament (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1976 che fa parte di una stretta gamma di tornei ad inviti. Sono infatti 73 i golfisti in gara selezionati secondo una lista di 15 criteri. Al termine del secondo round continua a guidare la leaderboard Scottie Scheffler.

L’americano piazza un solido -4 di giornata chiudendo la seconda tornata con lo score complessivo di -9 (135 colpi). Per il numero uno dell’Official World Golf Ranking ben tre lunghezze di margine sul canadese Adam Hadwin e sul norvegese Viktor Hovland. -5 e quarta posizione per lo statunitense Keagan Bradley e per il sudafricano Christaan Bezuidenhout, seguiti ad un colpo dallo svedese Ludvig Aberg.

Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) completano la top ten in settima piazza con il punteggio di -3 il nordirlandese Rory McIlroy e gli americani Tony Finau, Xander Shcuaffele ed Akshay Bathia. -2 ed undicesimo posto per il quartetto composto dal sudcoreano Si Woo Kim, dall’austriaco Sepp Straka, dallo statunitense Collin Morikawa e dall’irlandese Seamus Power.

Poco più di 50 i partecipanti che hanno superato il cut, che ha salvato coloro che hanno completato i primi due round con lo score di +4. Nulla da fare tra gli altri per gli statunitensi Jordan Spieth e Rickie Fowler, per l’inglese Justin Rose e per il canadese Mackenzie Hughes. Nella serata italiana spazio al terzo round che scremerà ulteriormente le maglie nella parte alta della classifica.