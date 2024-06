Golf: Scandinavian Mixed 2024, in Svezia il torneo che unisce uomini e donne. Fanali e Carta, è corsa per le Olimpiadi

Torna in scena uno dei tornei più particolari di questo 2024, lo Scandinavian Mixed. Si tratta di un evento a sponsorizzazione Volvo (e, trovandosi in Svezia, l’associazione suona più che giusta) e che è unico nel suo genere ad alto livello in quanto mixa i due tour continentali di maggior peso a livello internazionale, il DP World Tour e il Ladies European Tour. Uomini e donne insieme, in sostanza, al Vasatorps Golfklubb di Helsingborg.

Comprendendo anche le edizioni in cui questo torneo era solo maschile, è la prima volta che si gareggia su questo percorso. Per l’Italia una situazione particolarissima: siccome Matteo Manassero e Guido Migliozzi, assieme a Francesco Molinari, parteciperanno al prossimo US Open, il loro viaggio verso gli States e la contemporanea chiusura più in alto del solito dell’entry list fanno sì che di italiani uomini al via in Svezia non ce ne siano.

Ci sono, però, due donne: Alessandra Fanali e Virginia Elena Carta. Nel torneo in cui Linn Grant divenne, due anni fa, la prima a sopravanzare tutti gli uomini (e con ampio margine), le due azzurre danno parecchi significati a questo viaggio in terra scandinava. Sia Fanali che Carta, infatti, sono in corsa per le Olimpiadi. Se l’una è piuttosto ampiamente dentro la quota qualificazione, l’altra deve recuperare 20 posizioni nel ranking mondiale, ma una reale sicurezza l’avrebbe entrando nelle top 300. Tra Scandinavian Mixed e Open d’Italia le opportunità le ha.

Presenti al maschile numerosi nomi di buono spicco, tra cui una larga fetta di contingente svedese che va a comprendere Sebastian Soderberg, Jonas Blixt, Simon Forsstrom, Markus Kinhult e Alexander Bjork tra gli altri. In campo femminile al via quasi tutte le big del circuito continentale, comprese l’inglese Bronte Law, la belga Manon de Roey e la svizzera Chiara Tamburlini, rispettivamente prima, terza e quarta dell’ordine di merito. Questo, peraltro, vede al 18° posto Fanali.

Il Vasatorps Golfklubb è stato già sede del defunto Scandinavian Enterprises Open, vinto nel 1978 da Seve Ballesteros e poi fusosi con il PLM Open per dare vita allo Scandinavian Masters. Nel 2002, a livello di Ladies European Tour, ospitò il Compaq Open vinto da Annika Sorenstam e poi, dal 2013 al 2015, l’Helsingborg Open.