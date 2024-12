Golf: al Nedbank Challenge balzo di Julien Guerrier, gran recupero di Laporta

Si è chiuso il secondo giro al Nedbank Golf Challenge, torneo del DP World Tour che gode di un field davvero di primo livello per quello che può essere di norma il dicembre sui green. A Sun City la leadership cambia, ed è ora in mano a Julien Guerrier, con il francese che ora comanda con -5 di score totale a seguito del -4 odierno. Giro, peraltro, che è non facile per molti e che cambia radicalmente il quadro visto ieri.

Ad approfittarne è anche l’altro francese di grido, Romain Langasque, che gira in -4 assieme al sudafricano e padrone di casa Ockie Strydom: per entrambi -4, l’uno con un secondo -2, l’altro con un +1 nella giornata. Crollo netto del leader di ieri, Max Homa: l’americano incappa in un +3 e finisce a -3 assieme al connazionale Johannes Veerman e agli inglesi Andy Sullivan e Matthew Jordan (l’unico sotto par è Veerman, in 71).

A -2, in ottava posizione, restano così gli inglesi Paul Waring e Laurie Canter, che si trovano assieme al francese Frederic Lacroix e al sudafricano Christiaan Bezuidenhout, per quella che è una selezione di nomi che ha una significatività abbastanza importante.

Proprio alle loro spalle si trova Francesco Laporta, il migliore degli italiani. Per lui gran bel recupero e 12° posto grazie al -2 odierno che significa -1 totale. Meno bene gli altri azzurri in questo che è un evento che non prevede tagli al secondo giro: Guido Migliozzi è nel gruppo al 36° posto con lo score di +3 pur avendo girato con un buon -1. Matteo Manassero continua a non ingranare ed è 47° a +5 (ma la sua vera fase di stagione importante inizierà più avanti).