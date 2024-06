Golf, antipasto di Major al Memorial Tournament. Difende il titolo Hovland, torna in campo Scheffler

Una settimana e sarà US Open, ma questo weekend va in scena lo storico Memorial Tournament presented by Workday. Il PGA Tour torna così di scena all’iconico Muirfield Village Golf Club, percorso incredibile disegnato dal campione Jack Nicklaus, per il settimo Signature Event della settimana. Ormai sta diventando abituale questa tipologia di torneo, un field ristretto e 20 milioni di dollari di montepremi, nessun taglio e spettacolo garantito con tutti i migliori al mondo in campo.

Se si dice Muirfield si dice storia. Il campo è presente nel calendario del PGA Tour dal lontano 1976, due anni dopo la sua apertura. Da sempre considerato uno dei test più complicati di tutta la stagione (l’anno scorso appena 15 i giocatori a finire sotto par) anche quest’anno i golfisti dovranno tirare fuori il meglio per domarlo. Nicklaus è intervenuto però sul difficile par 3 della 16, che nella passata edizione ha visto appena 21 birdie messi a segno, spostando il tee di 30 metri alla destra dei giocatori, tenendo così lo stagno più fuori dal gioco, ed inoltre rimuovendo il bunker nella parte anteriore destra del green.

Difende il titolo Viktor Hovland, che l’anno scorso ha battuto al playoff Denny McCarthy, con il norvegese che vuole diventare il primo a vincere questo torneo back to back dopo Tiger Woods. Torna in campo Xander Schauffele per la prima volta dopo aver conquistato il PGA Championship a Valhalla, ed è uno dei 10 giocatori dei primi 11 del ranking mondiale (precisamente occupa la posizione n.2). Assente solo lo spagnolo John Rahm, che sta piano piano retrocedendo in classifica avendo scelto all’inizio di questa stagione di giocare sul LIV.

Dopo una settimana di pausa torna in campo anche l’incontrastato re dell’OWGR, con Scottie Scheffler che in questa stagione è uscito una sola volta dalla top-10. Impressionante il suo rollino di marcia nelle ultime sette partenze: 1-1-T2-1-1-T8-T2. Sono due tornei che non vince, quasi un’anomalia, per lui che l’anno scorso qui è arrivato secondo e quest’anno vuole assolutamente vincere. A sfidarlo ci sarà anche Rory McIlroy, che ultimamente sta giocando tantissimo e viene dal quarto posto dell’RBC Canadian Open.

Nel field da 72 giocatori presente Patrick Cantlay, che in questo posto si trova terribilmente a suo agio. Lo statunitense ha vinto questo titolo nel 2019 e 2021, gli anni migliori della sua carriera, e vuole fare tris. Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia sarà affidata a Discovery+ e Eurosport, che trasmetteranno tutti e quattro i giri fino all’incoronazione del nuovo campione.