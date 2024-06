Golf, il padrone di casa Soderberg domina il primo giro dello Scandinavian Mixed. Bene Fanali, Carta in lotta per il taglio

Settimana particolare per il golf, con la Svezia che ospita uno dei tornei meno canonici dell’intero 2024. Si è appena concluso il primo giro del Volvo Scandinavian Mixed, che vede competere sullo stesso percorso e in una stessa classifica i ragazzi del DP World Tour e le ragazze del Ladies European Tour, i due circuiti continentali più importanti. A fare la voce grossa dopo le prime diciotto buche è Sebastian Soderberg, con il padrone di casa che guarda tutti dall’alto grazie al suo roboante giro in 63 colpi (-9).

Per Soderberg non è altro che la prosecuzione di una prima parte di stagione alquanto spettacolare, con lo svedese sempre ai vertici delle classifiche e protagonista fino alla domenica pomeriggio. Un giovedì incredibile per lo svedese, con la sua carta che non vede neanche una sbavatura, sette birdie (con il quasi 2 al par 4 della sette) e un eagle, con il putt imbucato da fuori green dopo un ferro lungo straordinario, con i colpi ad attaccare la bandiera fiore all’occhiello del suo gioco di oggi. Per lui due colpo di vantaggio sulla coppia composta dal sudafricano Dylan Frittelli e dall’inglese Alex Fitzpatrick.

I due sono appaiati a -7, ed entrambi non hanno mai perso un colpo in tutta la giornata partendo dal tee della dieci. Per Frittelli ‘solo’ birdie, mentre il più piccolo dei fratelli Fitzpatrick mette a segno cinque birdie e un eagle, al par 3 della cinque. Quarta posizione per Gavin Green, con il malese che è l’unico a concludere le diciotto buche con il punteggio di -6, frutto di otto birdie e due bogey. Nel gruppone dei quinti classificati troviamo le prime due rappresentati del Ladies European Tour: con la stella svedese Linn Grant e l’irlandese Laura Welsh in compagnia di altri tre colleghi maschi a -5.

Proprio Grant due anni fa diventò la prima a sopravanzare tutti gli uomini, e vuole andare a caccia del bis. Per lei un giro sulle montagne russe: ai cinque birdie più l’eagle alla tre si aggiunge infatti il doppio bogey alla 16, con un ferro sbagliato che ha dato il via ad una sequenza di errori. Con le due ragazze girano in 67 colpi anche gli scozzesi David Law e Scott Jamieson, e il sudafricano Louis De Jager. Sono poi in totale tre le donne che hanno fatto breccia tra le prime dieci, con la finlandese Noora Komulainen che chiude la top-10 a pari merito a -4.

A parte Soderberg dietro la classifica è compatta, con in tutto in sette appaiati al decimo posto: Darius Van Driel, Jesper Svensson, Rafa Cabrera-Bello, Jens Dantorp, Jorge Campillo e Paul Waring. Non ci sono maschi italiani impegnati questa settimana, ma ci sono due ragazze, entrambe in lotta per passare il taglio e per la qualificazione olimpica. Per ora giocherebbe anche gli ultimi due giri Alessandra Fanali, che occupa il 49° posto a -1, mentre domani dovrà lottare Elena Virginia Carta, attualmente 104° a +2 ma solo ad un paio di colpi dal momentaneo cut off.