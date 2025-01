Golf, Alejandro Del Rey vince il suo primo titolo al Ras Al Khaimah Championship. 50º Pavan

Prima vittoria sul Tour per Alejandro Del Rey, spagnolo 26enne che grazie a due ultime ottime giornate di golf fa suo il Ras Al Khaimah Championship (2,5 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai), ultimo torneo dell’International Swing ospitato negli Emirati Arabi Uniti.

Del Rey, dopo una partenza in 68-68 nei primi due giorni di golf, ha agguantato la vetta della classifica già durante il sabato di gara grazie ad un 66 (-6), risultato che ha replicato la domenica per un totale di -22. Lo spagnolo ha cambiato marcia nel terzo giro, momento dal quale non ha più commesso un errore e dal quale è riuscito a consegnare due bogey-free-round (sono solo 4 in bogey della settimana per il 26enne).

Dietro di lui, a ben 4 colpi di distanza, l’inglese Marcus Armitage, 37enne con una vittoria sul Tour europeo (il Porsche European Open del ‘21). Armitage era partito molto forte durante il giovedì consegnando uno score di -9 frutto di 11 birdie e 2 bogey. Nelle giornate successive, come spesso accade, il britannico ha accusato un calo fisiologico e ha girato in 69-70-68. Terzo, a -15, un altro spagnolo, il 23enne David Puig, 111esimo dell’Official World Golf Ranking.

Quarta posizione per l’australiano Jason Scrivener (-14 totale con un ottimo -5 di giornata) e 5ª piazza per Joe Dean, Ivan Cantero e Sebastia Soderberg, tutti appaiati a -12. Ha risalito la china nel week end di gara anche lo statunitense Patrick Reed. L’americano ha girato in 69-72-68-68 chiudendo in T8 insieme, tra gli altri, al thailandese Kiradech Aphibarnrat.

Scivolato in T50 a -3 Andrea Pavan a causa di una brutta ultima giornata in +2 dove il professionista italiano, unico ad aver passato il taglio, ha commesso diversi errori: 4 bogey, 1 doppio e 4 birdie per lui nel R4. Con lui nomi importanti come Padraig Harrington, Rafa Cabrera Bello e Dylan Frittelli.

La prossima settimana il Dp World Tour si sposterà nel Bahrain per il Bapco Energies Bahrain Championship, torneo che varrà 2.5 milioni di dollari (come montepremi) e 3.500 punti per la Race to Dubai.