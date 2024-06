Golf: gara mista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Una possibilità concreta

Sembra sempre più concreta la possibilità di introdurre una competizione mista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per quanto riguarda il golf. Un’edizione che, in tema di green, si giocherà al Riviera Country Club, già sede dell’annuale Genesis Invitational, dello US Open 1948 e dei PGA Championship 1983 e 1985.

Il direttore esecutivo dell’IGF (International Golf Federation), che gestisce il golf alle Olimpiadi, Antony Scanlon, ha confermato e anzi supportato l’indiscrezione: “Ci sono possibilità molto concrete che ai Giochi di Los Angeles possa essere introdotta una gara mista. La decisione dovrebbe essere presa dal CIO all’inizio del 2025“.

In sostanza, si tratterebbe di un’aggiunta alle tradizionali competizioni in formato stroke play, cioè quelle che siamo tutti abituati a vedere nei tornei tradizionali e che, alle Olimpiadi, si disputano su due blocchi da quattro distinti giorni di gara.

Il format potrebbe essere quello da 16 team su 36 buche, dunque su due giri. La formula nella mente dell’IGF è quella secondo cui si fanno giocare un giro in formato foursome, cioè le due coppie giocano una stessa palla alternandosi, e un altro in formato fourball, cioè ciascuno gioca la propria palla (in altre parole, sul percorso ce ne sono quattro).